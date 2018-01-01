Загитова о примирении с Медведевой: "Этот первый шаг был для меня не простым"

Недавно Алина Загитова стала новым гостем программы Евгении Медведевой "БеС Комментариев", и это стало сенсацией в Сети, поскольку уже давно ходили слухи о черной кошке, пробежавшей между фигуристками.

Говорят, напряженные отношения между спортсменками тянулись еще с Олимпиады-2018, когда Загитова обошла Медведеву и взяла золото. Официально Алина и Евгения всегда говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах.

Однако это все теперь в прошлом. Загитова пришла к Медведевой и дала ей откровенное интервью, а Евгения, в свою очередь, стала участницей нового ледового шоу Алины.

Теперь же Загитова в своем официальном телеграм-канале прокомментировала шумиху вокруг примирения с Медведевой. Она призналась, что это было нелегко.

"Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня не простым, но я понимаю, насколько он важен", - отметила Алина.

Далее она обратилась к Евгении Медведевой. Фигуристка дала понять, что рада реакции спортсменки.

"Особую благодарность хочу выразить Жене Медведевой. Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много значит для меня", - призналась Загитова.

В заключение фигуристка выразила надежду, что все обиды остались в прошлом, и призвала не таить злобу, а стремиться к пониманию и поддержке.