Свыше 300 жителей приграничных районов Курской области погибли с августа 2024 года, когда на территорию региона вторглись украинские националисты. Об этом рассказал во вторник, 27 мая, областной прокурор Алексей Цуканов.

Как уточнил Цуканов, "на некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц, всего пострадали 794, включая 26 раненных детей".

При этом судьба около 800 жителей приграничных районов Курской области, включая детей, до сих пор неизвестна, цитирует прокурора ТАСС.

Ранее руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец сообщил, что около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области.

Жители региона рассказали, что командование ВСУ приказало боевикам не щадить мирное население и убивать всех, кто встретится. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что это еще одно подтверждение направленности политики киевского режима на уничтожение мирных людей.