Члены партии ЛДПР подвели итоги работы и наметили планы развития

Важную дату отмечают сторонники одной из ключевых политических сил страны. Ровно три года назад ЛДПР возглавил нынешний лидер Леонид Слуцкий.

Члены партии со всей России собрались сегодня в Москве, чтобы подвести итоги проделанной работы и наметить планы развития. Так, за прошедшие годы ряды ЛДПР пополнили 100 тысяч граждан, существенно выросли и рейтинги.

Как отметил Слуцкий, особое внимание партия уделяет поддержке участников СВО, их семьям, военкорам и волонтерам. Но безусловным приоритетом, как и прежде, является работа на благо простых россиян.

"Не нужно сегодня тем, кто нам завидует, обвинять нас в том, что мы разыгрываем какую-то карту межнациональную и так далее. Мы сегодня разыгрываем карту помощи людям, помощи русским по духу, а не по крови. Помощи великому русскому народу", - отметил Слуцкий.