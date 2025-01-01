В Москве выпускники сдали ЕГЭ по математике

Сегодня выпускники Москвы, как и всей страны, сдавали ЕГЭ по математике. В этом году на базовый уровень зарегистрировались более 30 тысяч столичных школьников, а на профильный - более 40 тысяч. Почти 4 часа старшеклассники решали сложные тесты и задачи. Как испытание оценили сами дети?

Волнением пропитан каждый метр школьного двора. Математика - предмет не из легких, но сложности только закаляют. На входе - рамки металлоискателей, охранники и родители. Сегодня они - не только группа поддержки, но и строгие контролёры: следят, чтобы соблюдались все правила и нормы.

Но в каждом деле не помешает немного везения. А вот как его привлекать - каждый решает по-своему. Чтобы ученики не могли воспользоваться интернетом, во всех пунктах ЕГЭ заглушили мобильную связь. В каждой аудитории установили камеры с нейросетью. Искусственный интеллект поможет наблюдателям быстрее определять нарушителей. Впрочем, дети, по мнению педагогов, должны справиться и без подсказок. Подготовка к экзаменам была серьезная - во всех школах города.

"Это программы, которые разделены на три уровня подготовки, на базовый, высокий и повышенный уровень. Это ресурс "Московской электронной школы", это те материалы, которые позволяют детально разобрать задания КИМов государственной итоговой аттестации", - пояснила Олеся Скворцова, заместитель директора ГБОУ "Школа № 1409".

Оказывали детям и психологическую поддержку - проводили занятия по снятию тревожности, а с теми, кто особенно нервничал, персональные консультации. Финальный инструктаж - и двери аудиторий закрываются.

С началом экзамена всех посторонних просят удалиться - это правило не меняется год от года. А вот одно из нововведений 2025-го - QR-коды. Через них ученики или родители могут отправить жалобу в Рособрнадзор. Достаточно навести камеру и в открывшемся окошке описать свою ситуацию.

На решение заданий, как и прежде, школьникам отводится 4 часа. Одним хватает и половины этого времени, другие сидят до победного конца. На выходе - улыбки: можно, наконец, выдохнуть.

Результаты ЕГЭ по математике станут известны через 2 недели. Проверка же знаний по всем предметам продлится до начала июля. Тогда можно будет пересдать один из предметов - эту опцию ввели в прошлом году. Так у выпускников появится больше шансов поступить в вузы.