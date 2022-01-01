Собянин встретился с предпринимателями – участниками программы "Сделано в Москве"

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин посетил флагманский маркет "Сделано в Москве", где встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Площадка открылась на Болотной площади. Здесь представлены более 500 московских брендов, а это свыше 30 тысяч различных товаров, от одежды до косметики, от продуктов питания до мебели.

Евгений Мельник свою первую тумбочку смастерил для дочки - и так вошёл во вкус, что решил создать мебельное производство. Изделия, которые сочетают функциональность и эстетику, сразу оказались востребованными. А развить бизнес помогла городская программа "Сделано в Москве".

"Практически в самом начале организации бренда и производства мы подключились к проекту на сайте, и уже через полгода участвовали в первой московской неделе интерьера и дизайна в Манеже, после чего выручка и интерес к нашему бренду увеличились в 20 раз, после этого мы стали постоянными партнерами и участниками "Сделано в Москве", - рассказал Евгений Мельник, предприниматель.

Программа поддержки бизнеса "Сделано в Москве" была разработана по поручению Сергея Собянина в 2022 году. Сегодня она объединяет более семи тысяч компаний. Одежда и аксессуары, косметика и продукты питания, детские и спортивные товары. Этим летом продукцию локальных брендов можно купить на "Зелёном маркете" в рамках проекта "Лето в Москве". Мэр столицы посетил сегодня главный павильон на Болотной площади и поздравил участников с Днём предпринимательства.

"Сегодня малый и средний бизнес - это свыше четверти экономики города и более трети работающих москвичей. А товары и услуги локальных компаний востребованы не только в столице. Вот, например, косметический бренд, который за восемь лет вышел на рынки 13 стран мира", - отметил Собянин.

"Мы та самая компания, которая начинала с бесплатного коворкинга Москвы на Автозаводской - три года мы за неимением денег на офис занимали там площадь, которую Москва нам предоставила, там мы научились работать со всеми поддержками, такими как льготное кредитование, гранты на оборудование", - рассказала Ирина Амосова, генеральный директор косметической компании.

Сегодня в столице действует более 15 мер финансовой поддержки предпринимателей. А еще бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия, электронные услуги и сервисы. И главное - выход на новые рынки. А такие площадки - место знакомства покупателей и предпринимателей.

Здесь же столичные предприниматели проводят мастер-классы для детей и взрослых, также в программе - лекции, концерты, розыгрыши призов и презентации новых товаров.