В Новой Москве задержали подозреваемых в хищении 127 млн рублей

В Новой Москве задержаны злоумышленники, которые ограбили курьера перевозившего крупную сумму денег. Мужчина получил от владельца чемодан, в котором, по некоторым данным, находилось 127 миллионов рублей и должен был отвезти его на такси.

У "Москва-Сити" он ждал машину, но на него набросились неизвестные, которые нанесли удар по голове и отобрали чемодан. Выйти на след грабителей удалось благодаря камерам наблюдения.

В посёлке Марьино Новомосковского округа у одного из жилых комплексов полицейские при поддержке Росгвардии задержали двоих злоумышленников 28 и 32 лет. Они оказали сопротивление, поэтому силовикам пришлось сделать несколько выстрелов в воздух.

Других нападавших сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело.