В Москве провели рейд по велокурьерам

Паспорта и прав при себе нет у многих велокурьеров - в таких случаях сотрудники ДПС просят показать хотя бы фото документов на телефоне. Во время рейда нарушителей останавливают и составляют административные протоколы, при этом проводят разъяснительную беседу.

Штраф для этой категории участников дорожного движения - 800 рублей, до полутора тысяч - если есть пострадавшие. Курьеров такие суммы расстраивают, но не останавливают - ведь и нарушают в большинстве случаев в погоне за деньгами. Чтобы быстрее доставить заказ и получить новый, могут на большой скорости выехать на тротуар, и даже - на встречную полосу. Как этот иностранный гражданин, который признался: правил дорожного движения просто не знает.

Однако знать и соблюдать ПДД водители средств индивидуальной мобильности - в правилах именно так обозначены электросамокаты и электровелосипеды - обязаны. При мощности двигателя выше 250 ватт они уже попадают в категорию мопедов - и тогда требуются права категории "М", а выезжать на тротуар запрещено. Максимальная скорость электровелосипедов с 1 мая ограничена - не выше 25 километров в час.

"Для нас большая задача - это исключить движение по тротуару, обеспечить движение по велоинфраструктуре или по краю проезжей части. Операторами сейчас ведется большая работа по обучению курьеров правилам дорожного движения", - рассказала Полина Стасюк, руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта Москвы.

Ездить посередине дороги на средствах индивидуальной мобильности тоже запрещено. Помехой курьеры-лихачи зачастую становятся и для пешеходов, и для автомобилистов. В ходе очередного рейда в столице выявили больше трёх с половиной тысяч нарушений со стороны сотрудников служб доставки.

При этом представить себе жизнь без этого сервиса сегодня, кажется, уже невозможно. Ежедневно по улицам столицы продукты и товары развозят более 25 тысяч курьеров.