Московские спасатели приготовились к началу купального сезона

Сегодня столичные спасатели показали, как они готовятся к началу купального сезона. Учения прошли на поисково-спасательной станции "Строгино". Там есть всё необходимое оборудование и снаряжение, чтобы обеспечить безопасный отдых горожан.

Спасатели продемонстрировали возможности современной техники, а также показали, как будут действовать при получении сигнала тревоги.

Если понадобится помощь под водой, то отработанный алгоритм есть и у водолазов. А на берегу ситуацию будут контролировать добровольцы-кинологи.

"Все спасатели прошли дополнительную подготовку со средствами спасения, которые применяются в летний период. Кроме того, московская поисково-спасательная службы перешла полностью на летние плавсредства", - отметил Сергей Пономарёв, замначальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.