В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны. До этого под контроль России попала Романовка.

Ранее стало известно, что российские войска в рамках выполнения задачи по созданию зоны безопасности рядом с нашим приграничьем освободили от националистов села Владимировка и Беловоды в Сумской области.

Меж тем Минобороны России обвинило Украину и Европу в попытке сорвать переговоры. Ведомство напомнило, что Вооруженные силы Украины кратно увеличили число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам в России. С 20 мая российскими силами противовоздушной обороны было сбито 2 331 таких аппаратов, в том числе 1 465 — вне зоны спецоперации. Пострадало мирное население, включая женщин и детей.