Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы не способствуют продвижению к миру. Об этом заявил во вторник, 27 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, действия украинских националистов "диссонируют с устремлением к мирному процессу". Москва осуждает эти действия как не способствующие продвижению к миру.

Песков также отметил, что на Западе развернута целая кампания по срыву мирного процесса, наметившегося между Москвой и Киевом. В ней участвуют немало средств массовой информации — они подзадоривают Соединенные Штаты на введение новых санкций против России, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс и "умоляет покровителей нарастить помощь Банковой". Это мешает "тем наметкам или росткам, которые были сейчас заложены в Стамбуле, прорасти дальше".

Российская делегация в ООН запросила заседание Совбеза, чтобы обсудить попытки ряда европейских стран помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что их действия угрожают международному миру и безопасности.