Близкий друг отвернулся от Меган Маркл

Меган Маркл когда-то была дружна с шеф-редактором журнала Vogue Эдвардом Эннинфулом. Однако совместная работа положила конец их хорошим отношениям. Случилось это еще три года назад, однако широкую известность информация получила лишь сейчас.

Оказалось, что в сентябре 2022 года Меган Маркл должна была появиться ра обложке престижного журнала, однако этого так и не случилось. Выяснилось, что супруга принца Гарри так давила на приятеля, что он не выдержал, и они разругались. В частности, Меган выставила Эдварду "невообразимые" требования, с которыми тот просто не мог согласиться.

Например, она хотела контролировать автора материала и фотографа, а также требовала допустить ее к финальному редактированию статей и отбору снимков. А еще Меган изъявила желание, чтобы ее фотографии одновременно появились в американской и британской версиях журнала. Вот только Эннинфул к тому времени уже согласовал обложку британского Vogue с моделью Линдой Евангелистой и менять решение отказался.

В итоге Меган Маркл "зарезала" проект, чем разозлила Эдварда Эннинфула и владельцев медийного холдинга. Теперь "входа" туда ей нет — она стала персоной нон-грата, сообщает Mirror.