В кабмине предложили использовать избыток газа для майнинга

Природный газ, избыток которого в России наблюдается после резкого сокращения европейского экспорта из-за санкций, может использоваться в качестве топлива для майнинга криптовалют. Такое мнение высказал глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Энергоемкость майнинга криптовалют очень высока, поскольку требуются значительные вычислительные мощности при выполнении соответствующих операций. Также энергия необходима для охлаждения системы.

Глава государства Владимир Путин связывал проблемы в энергоснабжении ряда регионов России с майнингом криптовалют. Как заявил президент на совещании с кабмином по экономическим вопросам, этот вопрос "чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков".

Из-за этого было решено запретить майнинг криптовалют в нескольких регионах, чтобы бесконтрольное потребление электричества не спровоцировало дефицит энергомощностей.

На этом фоне жильцы одной из новостроек на северо-западе Москвы пожаловались на необоснованный рост коммунальных платежей. Сумма увеличилась почти на 5 тысяч рублей. Как оказалось, в доме установлена майнинг-ферма — не исключено, что именно из-за нее москвичи уже переплатили около 4 миллионов рублей за коммунальные услуги.