Владимир Путин снова поедет в Китай в сентябре

Президент России Владимир Путин в сентябре посетит Китай и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией. Об этом во вторник. 27 мая, рассказал секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Как напомнил Шойгу, диалог лидеров России и КНР играет центральную и направляющую роль в продвижении всего комплекса двусторонних связей, а российско-китайская внешнеполитическая связка является главным стабилизирующим фактором в мировых делах.

Москва рассматривает сотрудничество с Пекином и стратегическое взаимодействие на международной арене как один из важнейших элементов российско-китайского партнерства, цитирует политика "Интерфакс".

Глубину российско-китайского диалога подчеркнул приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в начале мая. Политик присутствовало на Параде Победы на Красной площади 9 мая, а до того переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпин продлились более семи часов.

Китайский лидер называл Владимира Путина "мой дорогой друг", подчеркивая, что поступательное развитие и углубление отношений Москвы и Пекина являются императивом для продолжения многовековой дружбы двух народов.