Германика отреагировала на слова Арбениной и пригрозила судом

Известная певица, солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина с недавних пор стала еще и актрисой. Она сыграла во втором сезоне сериала Валерии Гайи Германики "Обоюдное согласие", причем вошла в роль настолько органично, что зрители пришли в восторг.

Однако лишь сейчас стало известно, что между новоиспеченной актрисой и режиссером пробежала черная кошка. Арбенина публично раскритиковала Германику на сцене во время церемонии вручения III Премии Гильдии кастинг-директоров. Диана рассказала, что Валерия якобы уговаривала ее сняться голой и не появлялась на съемочной площадке.

Германика не оставила без внимания обвинения Арбениной. В своем официальном телеграм-канале она призналась, что удивлена и не понимает.

"Дала роль, про нее там сразу сняли докфильм, ей сделали клип с кадрами из сериала. Дали призы. Дублершу я предлагала лично и не раз, Диана запретила дублершу. Но у Дианы есть директор, которая решала многое и не давала нам говорить наедине", - отметила Германика.

Слова Арбениной она назвала "невообразимой чушью" и пригрозила судом. Режиссер убеждена, что артистка не понимает ни методов создания драмы, ни как делается кино.

"Это все тянет на оскорбление чести и достоинства. Если не будет публичного опровержения, того, что на площадке меня не было, того, что я отказала в дублере, и того, что "все делают вторые режиссеры", - заявила Валерия.