Премьер Грузии осудил осквернение российского флага на концерте в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил осквернение российского флага грузинским музыкантом Эрекле Гецадзе на концерте в Тбилиси.

На фестивале Tbilisi Open Air Гецадзе швырнул российский триколор в мусорное ведро, а затем сделал вид, будто справляет на него малую нужду. Это увидели не только зрители на концерте, но и интернет-пользователи — видеозапись выходки музыканта была опубликована в Сети.

Спикер МИД России Мария Захарова предупредила, что российские правоохранители отреагируют на этот "перформанс". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над российским флагом.

Глава грузинского кабмина тоже не промолчал, несмотря на не лучший этап в отношениях России и Грузии. Кобахидзе заявил, что не имеет значения, о флаге какого государства идет речь: "Когда ты выступаешь перед несколькими тысячами человек и делаешь такое, это не соответствует грузинской культуре. Это просто бескультурье" (цитата по РИА Новости).

В России действует уголовная ответственность за осквернение государственных символов. Согласно статье 329 УК Российской Федерации, надругательство над гербом или флагом нашего государства может повлечь за собой лишение свободы на срок до года.

Более мягким приговором отделалась 23-летняя жительница Самары за видео в соцсетях, снятое в таком ракурсе, будто девушка щекотала монумент "Родина-мать" в Волгограде в районе груди. Девушке вменили осквернение символов воинской славы и приговорили к десяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.