Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Если есть дела, которые требуют подписи или разговора, - действуйте. Звезды поддержат любую активность, связанную с бумагами, переговорами, логистикой.

Тельцы

Сделайте себе подарок или просто позвольте что-то из списка желаний. Главное - тратьте на то, что греет и радует душу, а не просто наполняет ваш шкаф.

Близнецы

Луна и Юпитер в вашем знаке делают вас главным героем дня. Используйте это для презентаций, свиданий или просто чтобы блеснуть. Вы в хорошей форме.

Раки

Звезды шепчут про внутреннюю тишину, а не про яркость. Хорошее время для уединения, медитации, ведения дневника или спокойной прогулки.

Львы

День подойдет для встреч с друзьями, активности в соцсетях и восстановления контактов. Вы сегодня притягательны - просто будьте собой и наслаждайтесь.

Девы

Если давно хотели продвинуться в работе, заявить о себе или наметить важные шаги – решайтесь! Юпитер поддержит вашу инициативу, а Луна добавит интуиции.

Весы

Вам захочется учиться, путешествовать, общаться с теми, кто вдохновляет. День подходит для брони билетов, регистрации на курсы, планирования отпуска.

Скорпионы

Личные вопросы сегодня можно обсудить спокойно и без напряжения. Возможны удачные решения, предложения, прояснение деликатных моментов.

Стрельцы

Сегодня прекрасный день для отношений: заводить новые или "ремонтировать" имеющиеся. Если вы в поиске - не упустите шанс познакомиться.

Козероги

Звезды советуют посвятить день заботе о себе. Возможно, вам просто повезет с приятным человеком или нужным решением - не упускайте это.

Водолеи

Луна с Юпитером поддерживают вашу зону радости. Шопинг, свидание, творческий проект, игра - выбирайте то, что даст эмоции, вы это заслужили!

Рыбы

Вас ждет теплый, домашний, спокойный день. Можно заняться наведением уюта, поговорить с близкими, начать мини-проект по преображению пространства.