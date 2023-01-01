Гарик Харламов объявил новость: "Нам два годика!"

Гарик Харламов сообщил радостное известие. Популярный комик опубликовал в своем официальном телеграм-канале такую запись:

"Нам два годика! 27 мая 2023 года шоу "Кстати" появилось на свет! Ура".

Запись артист сопроводил картинкой, на которой запечатлен он сам вместе с Денисом Дороховым и Азаматом Мусагалиевым.

В Сети поначалу бурно отреагировали на сообщение Гарика Харламова. Оказалось, что интернет-пользователи, толком не разобравшись, сочли, что юморист объявил о ребенке от жены, актрисы Катерины Ковальчук.

Отметим, что в Интернете в завидной регулярностью появляются слухи, что в семье Харламова и Ковальчук грядет пополнение. Однако пока эти разговоры не стали реальностью.

Напомним, что от бывшей жены, актрисы Кристины Асмус, у Гарика Харламова есть дочь-школьница Анастасия. Несмотря на расставание, артист регулярно видится с единственной наследницей и поддерживает связь.