Министр иностранных дел России Серегей Лавров заявил во вторник, 27 мая, что при выборе места для продолжения переговоров по мирному урегулированию конфликта с Украиной вновь выбрал бы Турцию.

Как отметил дипломат, он снова обратился бы "к нашим турецким друзьям", поскольку "в Стамбуле очень хорошо". Именно там проводился первый раунд российско-украинских переговоров.

Высказался Лавров и о слухах, согласно которым американские власти хотели бы добиться изменения состава делегации России на этих переговорах. Политик отмахнулся от этих инсинуаций, подчеркнув, что "если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты попросили Россию сменить состав делегации на переговорах с Украиной. В Вашингтоне, по словам источников, предпочли бы избежать участия в российско-украинских переговорах, если состоится второй раунд, "сторонников жесткой линии".

Между тем киевский режим при поддержке отдельных стран Европы явно пытается сорвать мирные переговоры, предприняв ряд провокационных шагов. Министерство обороны России отметило, что ВСУ кратно увеличили число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам в России. Однако без реакции это не осталось.