В Сибирь пришли обильные снегопады

Москву в ближайшие два дня накроет июльская жара. В МЧС предупредили, что столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку. Медики рекомендуют гражданам пить больше воды и не забывать про головные уборы.

А жителям Новосибирска впору доставать теплую одежду и лыжи. Туда вернулась зима с мощным снегопадом и ночными заморозками до минус 6. Город заметает с самого утра. Из-за снежной каши и гололедицы на дорогах многочисленные аварии.

Похожая ситуация - в Красноярске, Кемерове, Барнауле и Новокузнецке. Хотя еще в минувшие выходные воздух там прогревался до плюс 30 и выше. Всему виной - арктическое вторжение, которое, впрочем, надолго не задержится. По прогнозам синоптиков, лето в регионе начнётся четко по расписанию - 1 июня.