Путин: В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие 25 млн человек

25 миллионов человек приняли участие в конкурсах и олимпиадах платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сегодня заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. В этом году проекту исполнилось 7 лет.
За эти годы, подчеркнул президент, у молодежи стало больше возможностей для самореализации. Аналогичного мнения придерживаются многие. 80 процентов россиян считают, что у современных школьников и студентов - хорошие шансы для карьерного старта. На личном примере это подтверждают и победители конкурса "Лидеры России" - первого и одного из самых значительных проектов платформы.
"Уже 5 губернаторов, 9 заместителей федеральных министров, 16 глав городов и муниципалитетов - это выходцы из программы "Лидеры России". А всего за годы проведения конкурса новые назначения получили более 600 его участников. Так что это такая реальная практическая с хорошим результатом работа. Победители конкурсов также получают программу сопровождения - возможность работать вместе с опытными наставниками. И в этом плане, конечно, отмечу и роль в мастерском управлении "Сенеж", которая успешно формирует лучшие практики в сфере наставничества, раскрытие кадрового потенциала, ну и учит, то, что сегодня крайне важно, учит командной работе", - отметил Путин.