Путин: В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие 25 млн человек

25 миллионов человек приняли участие в конкурсах и олимпиадах платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сегодня заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. В этом году проекту исполнилось 7 лет.

За эти годы, подчеркнул президент, у молодежи стало больше возможностей для самореализации. Аналогичного мнения придерживаются многие. 80 процентов россиян считают, что у современных школьников и студентов - хорошие шансы для карьерного старта. На личном примере это подтверждают и победители конкурса "Лидеры России" - первого и одного из самых значительных проектов платформы.