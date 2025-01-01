МВД объяснило резкий рост числа преступлений, совершенных иностранцами

В России в первом квартале 2025 года зафиксировано больше преступлений, совершенных иностранными гражданами, нежели в аналогичном периоде 2024 года. Об этом во вторник, 27 мая, рассказали в российском Министерстве внутренних дел.

Как уточняет ведомство, показатель вырос на 15,3%, до 12,4 тысячи преступлений. МВД объяснило это значительным ростом инициативно пресеченных преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков — в 1,6 раза, с 2 673 до 4 220.

Вместе с тем количество иностранцев, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, за январь-март 2025 года снизилось на 25,2%, а общее число мигрантов-преступников уменьшилось на 3,3%, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что российский парламент создает в стране правовую среду, которая должна отторгать незаконную миграцию. Он заявил, что если нелегал проникает в страну, "он в случае любого правонарушения будет жестко наказан, причем по максимальной шкале".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечал, что большинство мигрантов по приезде в Россию не стремятся интегрироваться в общество, что ведет к радикализации мигрантской среды. Для борьбы с этим он предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию мигрантов.