Екатерина Шаврина представила молодого мужа

Екатерина Шаврина ведет крайне закрытый образ жизни. Однако артистка продолжает работать: гастролирует по российским городам, а недавно приняла участие в проекте на белорусском телевидении. Да и в личной жизни, оказывается, у 82-летней Шавриной полный порядок. Об этом сообщил ее давний друг, легендарный ведущий Владимир Березин.

"Мы с Катюшей виделись на съемках в Беларуси. Она приехала с молодым мужчиной. "Это мой муж!" - представила мне его Катя. Симпатичный, тактичный, интеллигентный, культурный", - рассыпался в комплиментах избраннику Шавриной Березин.

Известный ведущий сообщил, что молодой супруг спокойно отошел в сторонку, когда увидел, что его возлюбленная и ее друг захотели поговорить. Это обстоятельство еще сильнее расположило Владимира Березина к новому мужу Екатерины Шавриной.

"Удивительного такта человек! Я еще тогда подумал: "Слава Богу, что в ее жизни появился такой мужчина!" Ведь долгие годы рядом с Катюшей не было близкого человека. Так что на фоне событий, которые случились в жизни, ее есть кому утешить, помочь и просто быть рядом", - сообщил шоумен "Миру новостей".

Напомним, Григорий, единственный сын певицы Екатерины Шавриной, скончался 11 мая в колонии строгого режима. Мужчина отбывал наказание за хранение запрещенных препаратов. 19 мая Григория проводили в последний путь. По трагическому стечению обстоятельств похороны наследника Шавриной прошли в день его рождения. Отпевание состоялось в храме Сошествия святого духа на Даниловском кладбище. Екатерина Шаврина на траурной церемонии не присутствовала. Певица накануне простилась с сыном без свидетелей.

Отметим, что у Екатерины Шавриной есть дочки-двойняшки Жанна и Элла. Жанна по специальности врач, владеет салоном красоты в Москве. А Элла экономист. Уже много лет она живет в Австралии.