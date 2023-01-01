Путин заявил, что не считает себя киборгом

Не очень приятно чувствовать себя киборгом — такое признание сделал во вторник, 27 мая, президент России Владимир Путин.

Как рассказал глава государства во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", некий "достаточно близкий человек" однажды сказал ему: "Ну ты — киборг!", причем "это не звучало, как нечто хорошее".

Владимир Путин отметил, что ему было не очень приятно, тем более что сам он себя киборгом не считает.

Речь об этом зашла при обсуждении функционала портала "Госуслуги" — возможности делать через этот сервис предложение руки и сердца. Президент признал, что для экономии времени это неплохо, однако подчеркнул, что "такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции".

Резюмируя, Владимир Путин заявил, что лучше всего — когда люди могут общаться лично и получать удовольствие от жизни.

14 декабря 2023 года на большой пресс-конференции и прямой линии президенту России продемонстрировали его цифрового двойника, созданного при помощи технологии дипфейк. Владимир Путин заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно его возглавить.