Бородина ответила Борисовой, назвавшей Сердюкова неадекватом

Жених Ксении Бородиной Николай Сердюков оскандалился на шоу "Сокровища императора". На блогера набросились с критикой участники и зрители.

Николай во время одного из испытаний повредил ногу. По задумке ведущих, игрокам необходимо было проехать на велосипеде по узкому мосту и не упасть в грязь. Сердюков несколько раз падал, прежде чем выполнил задание. Николай травмировал ногу и разозлился, после чего он повысил голос на Бородину.

"Я боюсь с ним рядом стоять, это такой неадекват", — прокомментировала Дана Борисова поведение мужчины.

Получив травму, Сердюков жаловался и постоянно говорил, как ему больно. В Сети осудили поведение блогера, назвав его нытиком. Ксения же вступилась за возлюбленного. Она заявила, что Николай рисковал жизнью, проходя испытание.

"Не продумали вопросы безопасности. Там действительно очень травмоопасно, поэтому и ногу раздуло сильно. Надо было по бокам наколоть мягкие штуки, — тогда и ноги у нас были бы не сильно искалечены. Через экран не передать всю серьезность этого", — отметила Бородина на своей странице в соцсети.