Путин оценил возможность предложения руки и сердца через "Госуслуги"

Владимир Путин оценил возможность сделать предложение руки и сердца избраннице через "Госуслуги". Президент России считает, что такая услуга, без сомнения, экономит время.

И все же, по мнению российского лидера, предложение лучше делать лично – глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции. Путин высказал свое мнение на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

О практике, популярной среди молодежи, рассказал президенту вице-президент ПАО "Ростелеком", "архитектор" портала "Госуслуги" Дмитрий Огуряев. Он сообщил главе государства, что молодые люди считают новшество очень романтичным, передает ТАСС.