В Брюсселе обсуждают вопрос о лишении Венгрии права голоса в ЕС. Формальная причина - претензии к состоянию демократии в стране. На самом деле еврочиновникам очень не нравится, что Будапешт регулярно блокирует антироссийские инициативы и выступает против принятия Украины в сообщество. По той же причине Венгрия и Словакия могут остаться без выплат из фондов ЕС - с такой инициативой выступил канцлер ФРГ. А еще Фридрих Мерц снова подтвердил: ограничений на удары европейским оружием вглубь России больше нет.

Репортаж Евгении Проскурновой.