Температура в Москве может подняться выше 30 градусов

Блокирующий гребень антициклона препятствует переносу холодного воздуха над центром Европейской России. Это грозит жителям ряда регионов, включая столичный, 30-градусной жарой. Об этом рассказал во вторник, 27 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, дневные температуры в Московской области и соседних с ней регионах до пятницы будут в диапазоне от 25 до 30 градусов и без осадков.

Медики считают такую погоду опасной, особенно в Москве, где "асфальт, много высотных домов, которые излучают тепло — находиться в полуденные часы под прямыми солнечными лучами нельзя", цитирует эксперта РИА Новости.

В столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России предупреждают, что днем 28 и 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше. Как подчеркивает ведомство в своем Telegram-канале, жителей и гостей столицы просят быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, одеваться в светлую одежду, носить головные уборы и пить больше воды.

Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что нынешние температурные значения соответствуют климатической норме июля. На видео в своем Telegram-канале он пообещал, что во второй неделе в Москве и Подмосковье пройдут освежающие кратковременные грозовые дожди, а к выходным столбики термометров снизятся до положенной многолетней нормы конца мая — 20-23 градуса.