Соловьев назвал дату свадьбы с Авериной

Зимой стало известно, что фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина встречаются. Роман двух спортсменов начался во время съемок ледового шоу. Причем влюбленные тщательно скрывали свои отношения, однако уже тогда в Сети поползли слухи, что между Дмитрием и Диной не просто дружба. Лишь позднее Соловьев и Аверина перестали скрываться, признавшись, что у них любовь.

В новом выпуске шоу Павла Воли Дмитрий Соловьев сообщил дату свадьбы. Оказывается, торжественное событие случится совсем скоро.

"У нас очень красивая дата. Мы, прежде всего, выбирали дату. Это будет 7 июля. Хотя нам все советовали, что надо ждать еще два года, чтобы были все семерки в дате", - сообщил Дмитрий Соловьев.

Фигурист сделал предложение прославленной гимнастке 14 февраля, в День всех влюбленных. Соловьев рассказал, что у него было много вариантов, однако он решил ограничиться скромным ужином, избежав ажиотажа.

"Я, наверное, готовился к этому два часа, за столом, за ужином. Мне казалось, у меня сейчас сердце остановится, либо… Это было волнительно очень, наверное, даже несравнимо с выходом на лед где-нибудь на Олимпиаде, чемпионате мира, потому что это для меня действительно особенный момент во всех смыслах жизни. Я спросил ее: "Ты готова?" - рассказал фигурист.

Отметим, что для Дины Авериной этот брак станет первым, а для Дмитрия Соловьева - вторым. От бывшей жены у него есть сын Александр.