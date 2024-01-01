Лукашенко объяснил Путину, куда подевалась вся картошка

Тема дефицита картофеля получила дополнительное развитие во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" во вторник, 27 мая, с участием главы государства Владимира Путина.

Днем ранее президент говорил об этом с представителями различных отраслей российского бизнеса, в том числе — агропромышленного сектора. Владимиру Путину рассказали, что "у нас картошки-то не хватает". Когда российский лидер предложил ввозить этот продукт из Беларуси, выяснилось, что и там картофель закончился.

Владимир Путин сообщил, что он пообщался на эту тему с белорусским коллегой Александром Лукашенко — тот заявил, что "ну и у нас уже всё в Россию продали".

Из этого президент России сделал вывод, что "здесь есть чем заняться", тем более что российский агросектор "становится высокопроизводительным, высокотехнологичным и, надо сказать, очень интересным" (цитаты по РБК).

В начале мая выяснилось, что розничные цены на картофель в России выросли в 2,8 раза из-за дефицита, а оптовые – в 4,4 раза. Это связывают с неурожаем в 2024 году, сокращением посевных площадей, нехваткой картофелехранилищ и повышенным спросом. При этом сроки сбора нового урожая, который помог бы сгладить ситуацию, сдвинулись из-за заморозков в мае.