Трампа призвали ответственно подойти к российскому меморандуму по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа должна со всей серьезностью отнестись к меморандуму о прекращении конфликта на Украине, который готовит Кремль. К ответственному отношению призвал Вашингтон профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Вашингтон не вправе диктовать условия мира. Белый дом может либо поспособствовать ему, либо препятствовать, написал Малинен на своей странице в социальной сети X.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что активная работа над проектом меморандума по урегулированию уже идет. Москва передаст документ Киеву после завершения обмена пленными в формате "1000 на 1000".