Жена после оплеухи унизила Макрона фразой из четырех слов: что она сказала, прочитали по губам

Во время визита во Вьетнам между супругами Макрон произошла размолвка. Когда президентский самолет приземлился в Ханое, и дверь лайнера начала открываться, публика увидела шокирующий момент — Бриджит влепила оплеуху Эммануэлю.

Инцидент сняли на видео, кадры разлетитесь по всему миру. Daily Express показала ролик специалисту по чтению по губам. Оказалось, что, сходя с трапа самолета, жена бросила президенту Франции очень обидную фразу.

"Когда дверь самолета открывается, президент Макрон поворачивается к Бриджит. Она бьет его по лицу. Понимая, что дверь уже открыта, и все собравшиеся у трапа стали свидетелями сцены, Эммануэль чувствует себя некомфортно, он быстро поднимает руку с вынужденным приветствием. Затем Эммануэль сигнализирует Бриджит, чтобы она следовала за ним", — описывает увиденное специалист.

Французский лидер благодарит пилота и приветственно машет в камеры, пытаясь восстановить лицо. В конце трапа он предлагает свою руку жене, но она игнорирует этот жест, ухватившись за перила. Когда Бриджит проходит мимо, она, бросает мужу фразу, которая читается по губам как: "Dégage, espèce de loser", что в переводе на русский значит: "Держись подальше, ты, неудачник".

"Макрон, кажется, говорит ей: "Давайте попробуем, пожалуйста?" Она отвечает: "Нет"", — перевел специалист диалог супругов.

Отметим, что Макрону пришлось оправдываться за эту сцену. Во время брифинга в Ханое глава Франции объяснил, что они с женой поссорились, однако ничего серьезного не произошло. "Мы ссорились, но даже больше дурачились. Это все ерунда, нужно, чтобы все успокоились", — заявил президент.