Корабли Балтийского флота вышли для маневров из пунктов базирования

Корабли Балтфлота развернуты в назначенных районах Балтийского моря. Цель маневров – поддержание оперативного режима и отработка действий по обороне пунктов базирования.

Как сообщили в Минобороны России, к плановому учению сил Балтийского флота привлечены части сил Северного флота при поддержке авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов. В масштабном учении участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

По данным военного ведомства, в маневрах задействованы фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера. Также участвуют экипажи малых противолодочных кораблей, тральщиков и судов обеспечения. Привлечены около трех тысяч военнослужащих, до 70 единиц военной и специальной техники, 25 самолетов и вертолетов.