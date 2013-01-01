Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили радостную новость: "Мы думали, что топот крошечных ножек в доме закончился"

Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей. Первенца Кейт Миддлтон родила 22 июля 2013 года. Старшего сына королевской четы назвали Джорджем. Спустя два года, 2 мая 2015-го, на свет появилась единственная дочь пары Шарлотта. А еще через три года, 23 апреля 2018-го, принц и принцесса объявили о рождении малыша Луи.

С тех пор не раз возникали слухи, что Кейт Миддлтон беременна. Но информация так и не подтвердилась. В марте 2024 года принцесса опубликовала видео, в котором сообщила шокирующие новости: во время операции на брюшной области врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль и диагностировали рак. Из-за тяжелой болезни все надежды на появление у пары еще одного наследника рухнули.

Однако внезапно Кенсингтонский дворец объявил радостное известие. Кейт Миддлтон и принц Уильям в двадцатых числах мая приветствовали нового младенца. И даже не одного. Любимый кокер-спаниель Уэльских Орли родила щенков. "У матери и детей все хорошо", — отметили во дворце.

Как назвали малышей и кто их отец, пока не раскрывается. "Мы всегда думали, что топот крошечных ножек в доме Уэльских закончился, но теперь мы будем слышать, как по дворцу бегают крошечные лапки", — рассказал инсайдер газеты The Sun.

Пока неизвестно, планирует ли королевская семья оставить щенков себе. "Все очень взволнованы, особенно Джордж, Шарлотта и Луи, которые обожают Орлу", — отметил источник издания.