Лавров оценил намерения Мерца усилить германскую армию

Симптоматичными назвал глава МИД России заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о намерении вернуть Германии позицию ведущей военной силы в Европе. По словам Сергея Лаврова, история эту страну ничему не учит.

Выступая 14 мая в бундестаге, Мерц заявил, что Германия стремится к созданию самой сильной армии в Европе. Канцлер подчеркнул, что усиление бундесвера стоит для немецкого правительства на первом месте.

Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом напомнил, что мир только что отметил 80-летие разгрома гитлеровского нацизма. И приуроченные к этой дате заявления, звучащие в Берлине, достаточно симптоматичны. Европа вновь нашла себе нацистский флаг для очередной провальной авантюры по нанесению России стратегического поражения, приводит слова Лаврова РИА Новости.