Звезды футбольной Медиалиги проведут в Москве мастер-классы для детей 1 июня

Звезды футбольной Медиалиги на нескольких московских площадках покажут мастер-классы для детей. Спортивное мероприятие пройдет 1 июня, в Международный день защиты детей и Всероссийский день футбола.

Показательные выступления легендарных футболистов рассчитаны на детей разных возрастов. "На футбольных площадках города профессиональные спортсмены поделятся своими секретами мастерства и подарят ребятам уникальную возможность тренироваться бок о бок с кумирами", – сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Также гости праздника смогут потренироваться со звездными игроками, получить автограф или совместное фото. Всем участникам вручат сувениры и памятные призы, передает АГН "Москва".

Мероприятие пройдет на площадках, расположенных по адресам: ул. Молостовых, д. 3-2, ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1, Дмитровское ш., д. 29, к. 1, ул. Исаковского, д. 6, корп. 1 и другим.