Собянин: На месте бывшей промзоны Коломенское построят детсад и поликлинику

На территории бывшей промзоны Коломенское формируется современный район, рассказал в телеграме Сергей Собянин.

"В районах Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Царицыно и Нагорный строится и проектируется жильё, социальная и деловая инфраструктура, дороги. Утверждены два проекта планировки территории. Уже возвели два детских сада и школу. Среди других объектов, которые планируем разместить в бывшей промзоне, - еще один детский сад, поликлиника, технопарк, спорткомплекс, многофункциональный комплекс и бизнес-центр", - написал мэр.

Также будет приведен в порядок медцентр в 1-м Варшавском проезде. Кроме того, ведется разработка градостроительной документации для двух проектов КРТ: это будут жилые кварталы и общественно-деловые объекты.

"Не забываем и о благоустройстве - создаем комфортное пространство для прогулок и отдыха, новую улично-дорожную сеть. Во дворах оборудуем детские и спортивные площадки", - указал также глава города.