Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию, всех изрядно запутал. К тому же, похоже, запутался и сам немецкий канцлер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне заявил журналистам, что Германия, вслед за Великобританией, Францией и США, сняли ограничения по дальности ударов поставляемым Украине оружием. То есть, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позже Мерц добавил, что это не новое решение, оно было принято еще несколько месяцев назад.

Песков в интервью Павлу Зарубину напомнил, что Мерца уже опроверг кто-то из членов его кабинета. В правительстве заявили, что никаких разрешений не было. Однако немецкий канцлер продолжает путать, настаивая на своем.