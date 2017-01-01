Путин провел заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей"

О том, насколько востребована платформа "Россия - страна возможностей", лучше всего говорит количество её участников. За семь лет работы - больше 25 миллионов человек.

Владимир Путин: Отмечу важный момент. По данным социологов, в 2017 году, до создания платформы, 37 процентов граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. А в последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80 процентов. Это объективные данные. И это говорит о том, что в том числе и благодаря вашей работе у нас многое меняется в нужную нам сторону.

Причем эти перемены на себе ощущают люди самого разного возраста. За одним столом с президентом - и школьники, и пожилые участники, которым Россия дала возможность самореализации. Евгении Семеновой, к примеру, 91 один год. И она - старейший по возрасту блогер-путешественник в стране. За последнее время она побывала и в Крыму, и на Чуйском тракте. А сегодня сбылась еще одна ее мечта: "Благодаря вашей платформе, Владимир Владимирович, исполнилась моя заветная мечта - увидеть вас и сказать вам слова благодарности. Дорогой наш человек, я благодарю вас за все, что вы делаете для нас, для нашей страны, для мира".

Мир, кстати, тоже участвует в программах платформы "Россия - страна возможностей". Речь идет о 150 государствах. Причем не только дружественных.

Путин: Это и страны Западной Европы, и Северной Америки. И число иностранных участников растет. Они разделяют наши взгляд. Сталкиваются с тем, что правящие элиты в западных странах превращают в декорации и свободу, и демократию, и права человек. Фактически игнорируют мнение общества. Но сейчас о грустном мы говорить не будем. Но хочу подчеркнуть, что многие наши сторонники из-за рубежа принимают участие в созидательной работе. И более того - они даже говоря об этом, они видят в России оплот традиционных ценностей. И мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются.

И это тоже лишний раз подтверждает, что Россия двигается правильным путем, все чаще побеждая в битве за умы. И на внешнем контуре, и внутри страны, в чем безусловная заслуга и российских педагогов.

Путин: Мы в этом году отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И в конце войны, и после говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе. Благодаря тому, что воспитание в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу Победы в Великой Отечественной войне. Но это важно всегда.

Направлений в рамках платформы "Россия - страна возможностей" довольно много. Это и "Лидеры России", которые готовят управленцев для страны. Выпускники этой программы - пять губернаторов, девять заместителей федеральных министров, 16 глав городов и муниципалитетов. Нынешний глава Перми - как раз из их числа. До участия в программе у него был небольшой бизнес. А теперь Эдуард Соснин дорос до руководителя города-миллионника. А школьница из Башкирии Ляйля Шарипова начала свой путь в профессию с того, что победила в национальной технологической олимпиаде по профилю "Робототехника".

Путин: Робототехника - она, на первый взгляд, интереснее. Но вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает, оказывается. А разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, и у нас уже все продали в Россию. Тоже есть чем заниматься здесь. И агросектор у нас становится высокотехнологичным. И очень интересным направлением работы. И я рекомендую не забывать про это и в рамках платформы, о которой мы сегодня говорим.

В ее рамках активно развивается и программа "Время героев". Президент утвердил список участников СВО, прошедших отбор на второй поток. Конкурс, как всегда, огромный. И многие не смогли его пройти, в связи с чем Геннадий Старунов, тоже участник спецоперации, предложил следующее: "Почему бы не создать предподготовку для участников СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах центральной платформы нашей страны?".

Путин: Сама по себе задача эта чрезвычайно важная. Мы и в администрации президента, и в правительстве постоянно об этом говорим и думаем. И кое-что делаем. Сейчас не буду все перечислять. Но и ваше предложение, безусловно, будет учитываться при большой системной работе.

Впрочем, есть и те, кто прошел отбор, однако участвовать в программе пока не может.

Путин: Вы мне говорили, что там есть два человека, которые прошли конкурсный отбор, но они руководят войсками. Это удивительно, что люди в таком качестве принимаю участие в таких сложных конкурсах. И проходят эти конкурсы. Честно говоря, даже для меня это было несколько неожиданно. Они командиры бригад. И командуют хорошо. Минобороны не хочет их отпускать. Но я поговорил с министром и с начальником Генштаба. Просто чуть-чуть попозже их отпустят. Но, конечно, основной вот этот период подготовки все-таки нужно проходить очно.

Государство, подчеркнул Путин, не оставит ветеранов спецоперации без внимания. Это касается и тех, кто получил тяжелые ранения. Для них уже существует целый ряд программ, список которых президенту предложили расширить.

Путин: Уже звучали здесь слова о важности работать в команде. Вот я что хочу сказать: мы все команда. И люди с ограниченными возможностями здоровья. И без таковых. Мы все команда. У каждого может и должно быть место в этой команде. И вот учитывая эти возможности, мы будем добиваться успехов. Прежде всего, еще раз хочу к этому вернуться, это будет означать здоровье нашего общества. Его единство, его сплоченность.

Иван Ерхов, полностью потерявший зрение в 25 лет, заявил, что горд находиться в Кремле. И что всегда мечтал пожать руку президенту. После завершения заседания Владимир Путин подошел к мужчине сам, чтобы лично попрощаться.