Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" дежурство несут по очереди. Пришло время этому экипажу выходить на позицию и закрывать вверенный участок неба. Радар способен обнаруживать, а ракеты поражать как самолеты, так и низколетящие беспилотники. По признанию наших бойцов, пик работы приходится на темное время суток, когда украинские боевики пытаются прорваться беспилотниками вглубь российской территории.

Наше Министерство обороны дает статистику: начиная с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по объектам на территории Российской Федерации. Сквозь наше ПВО удалось пробиться единицам БПЛА. Их конечными целями стали мирные объекты, в том числе жилые дома.

Минобороны: С 20:00 московского времени 20 мая по 08:00 27 мая текущего года дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1465.

"Эти действия Киева - они, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу, не способствуют продвижению мирного процесса", - отметил Дмитрий Песков.

Российские Вооруженные силы нанесли ответный удар. Не как ВСУ - подло по мирным кварталам. А нашли и уничтожили объекты, где в том числе собирали украинские беспилотники. С 20 по 27 мая наши военнослужащие уничтожили две батареи ПВО с американскими установками "Пэтриот" - в Киевской области и в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области. Шесть лагерей с иностранными наемниками. 20 складов с боеприпасами, ракетным вооружением и объектами инфраструктуры аэродромов ВСУ. 100 контейнеров с деталями для безэкипажных катеров взорваны в порту Одессы. Удары нанесены по 17-ти предприятиям украинского ВПК. Еще 10 - это сожженные дотла склады, где ВСУ прятали свои беспилотники.

В российском Минобороны подчеркнули: этот список - далеко не окончательный и будет пополняться ежедневно.

Боевики пытаются бить вглубь России в надежде посеять страх среди мирного населения. А у самих фронт разваливается на многих участках. Российские флаги на улицах Романовки. В российском Минобороны подтвердили освобождение населенного пункта Старая Николаевка. Это все села рядом с Дзержинском и Константиновкой. Российские штурмовики на этом участке находятся в тесном взаимодействии с танковыми подразделениями. Благодаря совместной слаженной работе, ураганному огню и молниеносным атакам населенный пункт взяли меньше чем за сутки.