Мишустин поручил наращивать транспортные мощности Северного Кавказа

Россия к 2028 году полностью обеспечит себя яблоками из собственных садов. Осматривая экспозицию Второго Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, премьер Михаил Мишустин назвал этот регион одним из лидеров аграрного сектора страны. И поставил задачу добиться независимости от иностранных семян, племенного поголовья и сельхозтехники.

Глава правительства также поручил наращивать транспортные мощности Северного Кавказа, поскольку регион имеет уникальные преимущества для туризма. На данный момент благодаря государственной поддержке на Кавказе создается новая не только транспортная инфраструктура. Строятся туристические объекты, обновляются инженерные сети. До 2030 года продлено льготное налогообложение для отелей и курортов.