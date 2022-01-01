Лянка Грыу показала редкие фото особенного сына: Максиму уже 14 лет

Лянка Грыу родила сына от режиссера Михаила Вайнберга. Мальчику, которого назвали Максимом, уже 14 лет. Актриса не любит рассказывать публике о наследнике, но иногда делится на своей странице в соцсети его фотографиями.

Несколько лет назад у сына Грыу диагностировали аутизм. Звезда сериала "Барвиха" старается уделять мальчику как можно больше времени, одаривая его любовью и вниманием. Накануне Лянка и Максим провели день на круизном лайнере.

Для речной прогулки мальчик надел белую рубашку и серые брюки. Мама сфотографировала Максима, когда он сидел в кресле-качалке и обмахивался веером. Выглядел при этом наследник Грыу довольным. Вероятно, прогулку на лайнере актриса приурочила к началу летних каникул. Три дня назад Максим окончил 7 класс.

"Я та самая мама, которая не может налюбоваться своим сыном, да", – подписала снимки звезда кино.

Напомним, брак Грыу и Михаила Вайнберга рухнул в 2022 году. После развода Лянка недолго была одинока, вскоре она начала встречаться с канадским актером Марселем Симоно.