День и Ночь московского спорта: масштабный праздник 31 мая

Мастер-классы и открытые уроки по паркуру, брейк-дансу, воркауту и силовой атлетике пройдут в субботу на территории "Лужников". Здесь появятся более 20 тематических зон. Кроме того, москвичи и гости столицы получат возможность сыграть в шахматы с четырьмя гроссмейстерами – в их числе чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин.

Масштабные спортивные мероприятия – День и Ночь московского спорта – пройдут в Москве 31 мая. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта, они охватят площадки в центре города. Посетители встретятся со звездными спортсменами и увидят их показательные выступления, примут участие в различных соревнованиях. Также им представится возможность посетить концерт известных артистов: Гарика Сукачева, групп "Любэ" и "Чайф", Xolidayboy, передает агентство "Москва".

Активности в олимпийском комплексе завершатся в 20:00, но праздник продолжится на улицах столицы. Всех желающих ждут 15 локаций в центре города. В зоне сайклинга на Пушкинской площади пройдут массовые тренировки с музыкальным сопровождением от диджеев. Фитнес-джампинг и полоса препятствий ждут участников на Кудринской площади. Мастер-классы и соревнования по стритболу пройдут на площади "Известия" на Тверской улице. Ночь московского спорта продлится с 20:00 до 23:00. Подробности на сайте day.sport.moscow. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация, все активности бесплатны.