Умер актер из "Каникул Кроша" и "Глухаря" Василий Фунтиков

В Москве скончался актер Василий Фунтиков. Ему было 62 года. Трагические новости сообщил Союз кинематографистов России.

Причина смерти актера не называется, при этом отмечается, что Василий Владимирович "скоропостижно ушел из жизни". Прощание с Фунтиковым состоится 30 мая. Похоронят актера на Хованском кладбище в столице.

Василий Фунтиков запомнится телезрителям по роли полковника в сериале "Глухарь", многие полюбили артиста после выхода фильма режиссера Григория Аронова "Каникулы Кроша".

Василий Владимирович окончил Высшее театральное училище им. Щукина. Был актером Театра Советской Армии, Московского драматического театра им. Пушкина.