Успенская проболталась, из-за чего на самом деле Киркоров попал в больницу

Филиппа Киркорова госпитализировали на прошлой неделе. У артиста частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. Поп-король проведет под присмотром медиков еще не менее двух недель.

Любовь Успенская, у которой с Киркоровым давняя вражда, дала понять, что не готова простить коллегу даже в столь сложный для него момент. Исполнительница хита "По полюшку" уверена, что Филипп скрывает настоящую причину госпитализации. Любовь Залмановна считает, что у певца возникли осложнения после пластической операции, пишет 7Дней.

"Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров, вот и лопнул у Киркорова имплант... Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое", — отметила Успенская.

Между тем представители Киркорова озвучивают другую версию. Изданию Super передали копию справки с диагнозом Филиппа Бедросовича. Согласно документу, у артиста ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. Ему запрещена любая физическая нагрузка и рекомендованы ежедневные перевязки под наблюдением хирурга.