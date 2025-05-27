Трамп: Если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей

Дональд Трамп выступил с критикой российского лидера Владимира Путина. В своей социальной сети Truth Social президент США заявил, что глава России играет с огнем.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих", — написал американский лидер.

Днем ранее Трамп сообщил, что недоволен действиями президента России и не знает, "что с ним случилось". Глава Белого дома заявил, что всегда находил общий язык с Путиным, но сейчас Москва "запускает ракеты в города" и этим вынуждает США рассмотреть введение новых санкций против России. В своем заявлении Трамп ссылался на информацию агентства Reuters, которое сообщило со ссылкой на "официальные лица в Киеве", что ночью 25 мая Россия запустила по территории Украины 367 беспилотников и ракет.

Тем временем Минобороны России отчиталось об ударах по украинским объектам. Это был ответ на атаки ВСУ, причем армия России бьет исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.



В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил высказывания президента США эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Песков отметил, что Москва принимает решения, необходимые для обеспечения безопасности страны, передает РИА Новости.