Роспотребнадзор счел пляжи Крыма безопасными для отдыха

Пляжи Крыма безопасны для отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет", - сказала глава ведомства.

По словам Поповой, мониторинг крымских и севастопольских пляжей продолжается и усиливается. Также отслеживаются партии морепродуктов и выловленные объемы рыбы.

Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе дополнительно выделено более 7,5 миллиарда рублей. Над обломками танкеров установят три коффердама - это специальные защитные сооружения, которые помогут уменьшить риск новых утечек мазута.