Украину в ближайшие годы ждет бездна. Это полномасштабная война с продвижением российских войск на востоке, предупредила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Как написала нардеп в Telegram, она предвидит атаки управляемых искусственным интеллектом роев дронов на украинские города. Украины, которую знали раньше, уже нет и никогда не будет, считает Безуглая. Депутат Верховной рады утверждает, что все прежние ее прогнозы сбылись.

Как заявил ранее профессор Хельсинкского университета Томас Малинен, президент США Дональд Трамп не сможет коренным образом повлиять на события на территории Украины. По его прогнозам, конфликт завершит Россия.