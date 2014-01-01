Жертвами действий киевского режима с 2014 года стали более 13 тысяч мирных граждан. Всего же от рук боевиков ВСУ пострадали 37 тысяч человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По данным дипломата, украинская сторона выпустила по гражданским сооружениям более 270 тысяч боеприпасов. Пострадали около 2 тысяч детей, 400 ребят погибли. За период специальной военной операции, с февраля 2022 года, погибли около 7 тысяч и пострадали 16 тысяч мирных жителей.

Мирошник сравнил Украину с агрессивной раковой опухолью, спровоцированной Западом. Если западная поддержка продолжится, ситуация может перерасти в глобальный кризис. Украина из большого европейского государства превращена в "государство-камикадзе", приводит слова Мирошника ТАСС.