Дочь Волочковой на самом деле не вышла замуж: правду раскрыла мачеха Ариадны

Анастасия Волочкова в конце апреля заявила, что выдала дочь замуж. Свадьба прошла в одном из старинных особняков Санкт-Петербурга. Невеста и жених даже вышли для короткой фотосессии к журналистам.

Но, оказывается, Ариадна и Никита так и не дошли до загса. В северной столице они отмечали венчание. При этом официального документа о заключении барака у дочери Волочковой нет.

Правду о мероприятии, которое прошло в Петербурге раскрыла жена отца Ариадны Игоря Вдовина Елена Николаева. По ее словам, настоящая свадьба намечена на август. На этот раз невеста не хочет внимания СМИ и хранит все детали в тайне, она даже гостей попросила не рассказывать о дате.

"Было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с загсом и регистрацией еще впереди. Весной прошло венчание и с мамой они отмечали заключение религиозного союза", — сообщила мачеха невесты.

Ариадна и Никита сами готовят праздник, не вовлекая родителей в этот процесс. "Они работают с известным режиссером, но никаких деталей нет. Все увидим непосредственно на свадьбе, думаю, что это будет очень красиво", — отметила Николаева в беседе с Woman.ru.