Киев назвал свои красные линии на переговорах с Москвой. Для Украины неприемлемо юридическое признание российской территорией Республики Крым, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило.

Как сказал Брусило в эфире телеканала "Рада", не намерен Киев признавать частью России также Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области. Он сообщил, что Украина рассчитывает получить российскую версию меморандума уже 30 мая.

В Верховной раде ранее также обозначили красные линии Киева на переговорах с Россией. Как заявил депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко, чертой невозврата являются не территориальные уступки, а потери бойцов ВСУ.